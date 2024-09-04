Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Herrrreinspaziert, Herr Dario!Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 617: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Herrrreinspaziert, Herr Dario!
24 Min.Folge vom 04.09.2024
Kasperl und Buffi sind sehr aufgeregt. Sie bekommen Besuch von einem alten Freund, dem Zirkusclown Herr Dario. Die Wiedersehensfreude wird allerdings durch den bösen Zauberer Tintifax, der wieder einmal in der Kasperlwohnung auftaucht um sein Unwesen zu treiben, gestört. Und so kommt es, dass Kasperl und Buffi, statt gemütlich mit Dario Jause zu essen, ihren Freund zuerst retten müssen. Bildquelle: ORF
