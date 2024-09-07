Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das Hexen 1x1Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 618: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das Hexen 1x1
Die Hexe Urma hat wieder einmal eine Krise: ihr ist bewußt geworden, daß sie weder richtig schreiben noch lesen und schon gar nicht rechnen kann. Sepperl, der viel jünger ist als sie, kann das alles bereits, weil er ja in die Schule geht. Urma war nie in der Schule. Irma, die ihrer Schwester helfen möchte (außerdem geht ihr die Raunzerei auf die Nerven ), hat eine Idee. Die beiden entführen den Lehrer Schöberl und zwingen ihn sie zu unterrichten. Als er ihnen aber, aufgrund ihres "Nichtwissens", nur lauter Fünfer geben kann, wird er von den Hexen "dumm" gezaubert und kann ab nun nur mehr I-A sagen. Außerdem ist seine Dummheit ansteckend und so werden die zwei Hexen bald die Gescheitesten des Landes sein. Kasperl und Sepperl die sich auf die Suche nach dem verschwundenen Lehrer gemacht haben, schaffen es aber die Hexen reinzulegen, und der Zauber wird gerade noch rechtzeitig rückgängig gemacht. Bildquelle: ORF
