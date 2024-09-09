Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein KoboldstreichJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 620: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Koboldstreich
22 Min.Folge vom 09.09.2024
Während Kasperl und Strolchi schlafend auf ihren Freund Simsi warten, tauchen plötzlich die beiden Kobolde Fitzli und Pitzli auf. Aus lauter Langeweile beschließen die beiden etwas anzustellen, nämlich: dem Kasperl seine Zipfelmütze zu stehlen … Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0