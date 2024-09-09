Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Koboldstreich

ORF1Staffel 2024Folge 620vom 09.09.2024
22 Min.Folge vom 09.09.2024

Während Kasperl und Strolchi schlafend auf ihren Freund Simsi warten, tauchen plötzlich die beiden Kobolde Fitzli und Pitzli auf. Aus lauter Langeweile beschließen die beiden etwas anzustellen, nämlich: dem Kasperl seine Zipfelmütze zu stehlen … Bildquelle: ORF

ORF1
