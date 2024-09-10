Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Buffi in NotJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 622: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Buffi in Not
22 Min.Folge vom 10.09.2024
Ein seltsamer Hutverkäufer taucht bei Kasperl und Buffi in der Wohnung auf. Kasperl ist etwas misstrauisch, doch Buffi möchte unbedingt einen der Hüte haben und so lässt sich Kasperl überreden. Als er den Hut zahlen möchte, ist der Verkäufer bereits wieder verschwunden. Wieder ist das Misstrauen von Kasperl geweckt, besonders als der Hut auch noch zu hüpfen beginnt. Doch Buffi lässt sich nicht davon abhalten den Hut zu probieren… Bildquelle: ORF
