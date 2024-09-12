Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein geheimnisvolles Paket

ORF1Staffel 2024Folge 624vom 12.09.2024
24 Min.Folge vom 12.09.2024

Kasperl soll ein Paket von der Post abholen. Er ist etwas verwundert, denn eigentlich hat keiner von der Kasperlfamilie etwas bestellt. Als Kasperl das Paket vorsichtig öffnet, kommt ein lustiger Söckibär zum Vorschein, der singt und mit seiner Trompete spielt. Als Kasperl kurz weggeht, kommt der Tierfänger Klaudiwau vorbei, der in dem Söckibären ein tolles Geschäft sieht: Wenn er diesen an einen Zirkus verkauft, kann er sicher viel Geld verdienen! Und so nimmt er den Söckibären einfach mit und sperrt ihn in einen Käfig. Bildquelle: ORF

