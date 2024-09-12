Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein geheimnisvolles PaketJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 624: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein geheimnisvolles Paket
24 Min.Folge vom 12.09.2024
Kasperl soll ein Paket von der Post abholen. Er ist etwas verwundert, denn eigentlich hat keiner von der Kasperlfamilie etwas bestellt. Als Kasperl das Paket vorsichtig öffnet, kommt ein lustiger Söckibär zum Vorschein, der singt und mit seiner Trompete spielt. Als Kasperl kurz weggeht, kommt der Tierfänger Klaudiwau vorbei, der in dem Söckibären ein tolles Geschäft sieht: Wenn er diesen an einen Zirkus verkauft, kann er sicher viel Geld verdienen! Und so nimmt er den Söckibären einfach mit und sperrt ihn in einen Käfig. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0