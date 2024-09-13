Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Eine Kragenweite zu groß

ORF1Staffel 2024Folge 625vom 13.09.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Eine Kragenweite zu groß

23 Min.Folge vom 13.09.2024

Kasperl, Sepperl und die Großmutter besuchen den Flohmarkt beim Stadttheater. Auch Hexe Urma kommt vorbei, um sich alte Theaterkostüme zu kaufen, denn ihr größter Wunsch ist es einmal Schauspielerin zu werden. Beim Durchstöbern der alten Sachen findet Sepperl schließlich eine Kiste, mit der Aufschrift: Nicht öffnen! Gefährlicher Inhalt! Trotz der Warnung öffnet er die Kiste und findet darin einen Zaubermantel… Bildquelle: ORF

