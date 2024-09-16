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Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das coole Gespenst

ORF1Staffel 2024Folge 629vom 16.09.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das coole Gespenst

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Folge 629: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das coole Gespenst

22 Min.Folge vom 16.09.2024

Heute spukt es bei Kasperl und Buffi! Ein richtig echtes Gespenst treibt in der Kasperlvilla sein Unwesen. Doch warum klaut es in der ganzen Stadt Gugelhupfe? Sogar die liebe Hexe Tante Trudi weiß sich darauf keinen Rat. Ihr Zauberspruch gegen Gespenster bleibt ohne Wirkung. Kasperl und Buffi wollen der Sache als Geisterjäger auf den Grund gehen. Doch auch der fiese Zauberer Tintifax ist sehr an dem Gespenst interessiert und will Kasperl und Buffi zuvor kommen und das Gespenst für sich fangen. Das können Kasperl und Buffi freilich nicht zulassen und so fangen sie statt dem Gespenst lieber den Tintifax und übergeben ihn der Polizei. Bildquelle: ORF

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