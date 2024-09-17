Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die gebadete Banane

ORF1Staffel 2024Folge 631vom 17.09.2024
26 Min.Folge vom 17.09.2024

Kasperl und Leopold kochen "gebadete Bananen" für Nana und Bobby. Sie erkennen zu spät, dass Sauerbein die soeben zubereitete Köstlichkeit verzaubert hat. So kommt es, dass Bobby und Leopold davon essen und sich plötzlich selbst in Bananen verwandeln. Kasperl sucht Rat bei Lila und findet tatsächlich ein Rezept für den Gegenzauber. Alles sieht nach einem glücklichen Ende aus, würde da nicht eine wichtige Zutat für das Rezept fehlen. Bildquelle: ORF

