Folge 632: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ritze-Ratze, aus Hund wird Katze
23 Min.Folge vom 18.09.2024
Kasperl und Hopsi haben einen Gast im Kasperlhaus: Schnuffi, einen ganz lieben Hund. Doch der Zauberer Miraculus fühlt sich durch sein Bellen gestört. Während Kasperl und Hopsi im Haus sind, verzaubert Miraculus die Hundehütte. Als Schnuffi in die Hütte geht wirkt der Zauber und aus Hund wird Katze! Sofort machen sich Kasperl und Hopsi auf den Weg ins Schloss des Zauberers, um mit einer List an den Rückverzauberungsspruch zu gelangen. Bildquelle: ORF
