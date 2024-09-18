Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ritze-Ratze, aus Hund wird Katze

ORF1Staffel 2024Folge 632vom 18.09.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ritze-Ratze, aus Hund wird Katze

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ritze-Ratze, aus Hund wird KatzeJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 632: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ritze-Ratze, aus Hund wird Katze

23 Min.Folge vom 18.09.2024

Kasperl und Hopsi haben einen Gast im Kasperlhaus: Schnuffi, einen ganz lieben Hund. Doch der Zauberer Miraculus fühlt sich durch sein Bellen gestört. Während Kasperl und Hopsi im Haus sind, verzaubert Miraculus die Hundehütte. Als Schnuffi in die Hütte geht wirkt der Zauber und aus Hund wird Katze! Sofort machen sich Kasperl und Hopsi auf den Weg ins Schloss des Zauberers, um mit einer List an den Rückverzauberungsspruch zu gelangen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen