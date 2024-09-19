Servus Kasperl: Kasperl & Co: Spieglein, Spieglein ...Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 633: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Spieglein, Spieglein ...
24 Min.Folge vom 19.09.2024
Die Hexe Urma feiert ihren 103. Geburtstag und bereitet dafür ein großes Fest vor. Um sicher zu gehen, dass sie auch hübsch genug für die Feier ist, befragt die Hexe ihren Spiegel. Doch der behauptet, die Großmutti von Kasperl & Sepperl hätte tausendmal weniger Falten als sie. Das passt Urma natürlich nicht in den Kram, und deshalb versetzt die Hexe die Großmutti in einen 100-jährigen Schlaf… Bildquelle: ORF
