Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Spieglein, Spieglein ...

ORF1Staffel 2024Folge 633vom 19.09.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Spieglein, Spieglein ...

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Spieglein, Spieglein ...

Servus Kasperl

Folge 633: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Spieglein, Spieglein ...

Folge vom 19.09.2024

Die Hexe Urma feiert ihren 103. Geburtstag und bereitet dafür ein großes Fest vor. Um sicher zu gehen, dass sie auch hübsch genug für die Feier ist, befragt die Hexe ihren Spiegel. Doch der behauptet, die Großmutti von Kasperl & Sepperl hätte tausendmal weniger Falten als sie. Das passt Urma natürlich nicht in den Kram, und deshalb versetzt die Hexe die Großmutti in einen 100-jährigen Schlaf… Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

