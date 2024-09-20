Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Räuber in der MärchenstadtJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 634: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Räuber in der Märchenstadt
23 Min.Folge vom 20.09.2024
Große Aufregung in der Stadt. Räuber gehen um. Wäsche verschwindet von der Wäscheleine und Speisekammern werden ausgeraubt, auch die von Kasperl und Pezi. Da weder der Bürgermeister noch Dr. Servatius Rat wissen, bekommen Kasperl und Pezi den Auftrag die Räuber zu fangen. Dabei erleben die Beiden eine große Überraschung. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0