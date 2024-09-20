Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Räuber in der Märchenstadt

ORF1Staffel 2024Folge 634vom 20.09.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Räuber in der Märchenstadt

23 Min.Folge vom 20.09.2024

Große Aufregung in der Stadt. Räuber gehen um. Wäsche verschwindet von der Wäscheleine und Speisekammern werden ausgeraubt, auch die von Kasperl und Pezi. Da weder der Bürgermeister noch Dr. Servatius Rat wissen, bekommen Kasperl und Pezi den Auftrag die Räuber zu fangen. Dabei erleben die Beiden eine große Überraschung. Bildquelle: ORF

