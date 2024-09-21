Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das MärchenspielJetzt kostenlos streamen
23 Min.Folge vom 21.09.2024
Kasperl und Buffi wollen Märchen spielen. Kasperl verkleidet sich als Rotkäppchen, Buffi als Froschkönig. Doch bevor sie noch beginnen können, wird Buffi von zwei Wächtern aus dem Märchenland abgeholt. Der echte Froschkönig ist nämlich verschwunden, und auf der Suche nach ihm glauben die Wächter in dem verkleideten Buffi den Froschkönig gefunden zu haben. Dieser Irrtum wird schnell aufgeklärt, und Kasperl und Buffi versprechen dem Märchenkönig, dass sie den echten Froschkönig finden werden. Bildquelle: ORF
