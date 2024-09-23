Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 637vom 23.09.2024
Affenbaby Bobby soll heute eine Trompete geschenkt bekommen, doch bevor es dazu kommt, stehlen die beiden Räuber das Musikinstrument. Jetzt bleibt Kasperl nur eines übrig, um den traurigen Bobby wieder glücklich zu machen: er muss die Trompete zurückholen! Bildquelle: ORF

