Servus Kasperl
Folge 638: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Omamatschis Wunderkraut
23 Min.Folge vom 24.09.2024
Die Tochter des Königs, Prinzessin Tausendschön, ist seit Tagen schwer krank. Aus diesem Grund verbietet der König in ganz Schlipperdibixhausen das Lustigsein. Nur goldfarbenes Sternkraut kann der Prinzessin helfen, doch diese Kräuter gibt es nur im Garten der Hexe Wackelkopf. Kasperl und Hopsi machen sich auf den Weg...
