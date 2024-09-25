Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Eselsohren

ORF1Staffel 2024Folge 639vom 25.09.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Eselsohren

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die EselsohrenJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 639: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Eselsohren

24 Min.Folge vom 25.09.2024

Kasperls Freund Sepperl ist überglücklich, denn er darf endlich in die Schule gehen. Aber das Lernen geht ihm viel zu langsam. Dabei wäre er doch gerne so gescheit! Damit ist er leichte Beute für die beiden Hexen Irma und Urma, die ihren neuen Zaubertrank ausprobieren wollen. Sie reden Sepperl ein, dass der Trank blitzgescheit macht. Aber kaum hat Sepperl den Zaubertrank probiert, verwandelt er sich in einen Esel. Das kriegt auch der Kasperl nicht wieder hin! Aber Professor Spekulatius weiß Rat... Bildquelle: ORF

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen