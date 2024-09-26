Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die Zauberlehrlinge

ORF1Staffel 2024Folge 640vom 26.09.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die Zauberlehrlinge

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die ZauberlehrlingeJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 640: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die Zauberlehrlinge

23 Min.Folge vom 26.09.2024

Kasperl und Pezi sind ganz aufgeregt. Sie haben ein Zauberbuch gefunden. Gerade als sie einen Zauberspruch ausprobieren, kommt die Großmutti des Weges, und da passiert es. Die Großmutti verwandelt sich in ein Ei! Als die beiden verzweifelt nach einem Gegenspruch suchen, kommt die erboste Hexe Serafine, die die beiden beschuldigt, ihr Zauberbuch gestohlen zu haben. Obwohl die beiden ihre Unschuld beteuern und um Hilfe für die Großmutti bitten, lässt die Hexe sich nicht besänftigen. Sie verschwindet mit ihrem Buch und lässt Kasperl und Pezi mit der verzauberten Großmutti allein. Nun ist guter Rat teuer. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen