Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Ein Auto für BuffiJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 642: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Ein Auto für Buffi
21 Min.Folge vom 28.09.2024
Buffi wünscht sich nichts mehr als ein kleines Auto zum Spielen. Da passiert es - ein großes Auto erscheint im Nebel. Kasperl, der gerade vom Einkaufen zurückkommt, warnt Buffi. Irgendetwas kann da nicht stimmen. Als auch noch eine Schlange und ein Elefant aus dem Auto herauskommen, ist alles klar. Es handelt sich um ein verzaubertes Auto. Neugierig steigt Kasperl ins Auto, um es genauer zu untersuchen. Kaum ist er drin, verschließt sich die Türe und Kasperl ist eingesperrt. Da erscheint Tintifax, der böse Zauberer. Bildquelle: ORF
