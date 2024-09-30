Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Hexerei mit Wackelkopf und WackelzopfJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 644: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Hexerei mit Wackelkopf und Wackelzopf
24 Min.Folge vom 30.09.2024
Die Hexe Wackelkopf bittet Kasperl und Hopsi um einen Gefallen. Die beiden sollen auf eine Kristallkugel aufpassen, mit der man die Zukunft vorhersagen kann. Doch als Kasperl und Hopsi auf einmal großen Hunger bekommen und sich auf die Suche nach Würsteln und Karotten machen, kommt Professor Wackelzopf und nimmt die Kugel mit… Bildquelle: ORF
