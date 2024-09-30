Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Hexerei mit Wackelkopf und Wackelzopf

ORF1Staffel 2024Folge 644vom 30.09.2024
24 Min.Folge vom 30.09.2024

Die Hexe Wackelkopf bittet Kasperl und Hopsi um einen Gefallen. Die beiden sollen auf eine Kristallkugel aufpassen, mit der man die Zukunft vorhersagen kann. Doch als Kasperl und Hopsi auf einmal großen Hunger bekommen und sich auf die Suche nach Würsteln und Karotten machen, kommt Professor Wackelzopf und nimmt die Kugel mit… Bildquelle: ORF

ORF1
