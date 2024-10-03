Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 647vom 03.10.2024
23 Min.Folge vom 03.10.2024

Kasperl und Strolchi sind beim Sultan zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Kaum sind sie dort angekommen, entdecken sie eine Falltüre, zu einer geheimen Schatzkammer… Bildquelle: ORF

