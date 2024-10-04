Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Das ZauberhimmelbettJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 648: Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Das Zauberhimmelbett
21 Min.Folge vom 04.10.2024
Buffi und sein Bruder Baffi fallen auf einen Trick vom Zauberer Tinifax herein. Dieser hat nämlich in der Stadt die Nachricht verbreiten lassen, dass Drachen nur dann richtig glücklich sein können, sofern sie in einem Himmelbett schlafen. Ohne zu überlegen haben die beiden Drachenbrüder sofort ein Himmelbett bestellt. Als dieses geliefert wird, hüpft er sofort hinein und ist im nächsten Moment verschwunden. Kasperl und Baffi sind ratlos, da erscheint plötzlich der König des Märchenlandes und erzählt auch noch, dass jemand sein königliches Himmelbett gestohlen hat. Bildquelle: ORF
