Folge 649: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Der Schönheitswettbewerb
24 Min.Folge vom 05.10.2024
Elefantendame Ella möchte bei einem Schönheitswettbewerb mitmachen, doch da ist sie nicht alleine. Hexe Hu hat beschlossen ebenfalls teilzunehmen, und damit ihr der Sieg auch sicher ist, hext sie Ella hässliche grüne Flecken an. Ein Glück, dass Kasperl und seine Freunde schnell Rat wissen, und so braut die liebe Fee Lila einen Gegenzaubertrank. Alles sieht danach aus, als ob Ella doch noch den Schönheitswettbewerb gewinnen könnte, wenn nur nicht Hu ein Hexenhaar in den Trank werfen würde … Bildquelle: ORF
