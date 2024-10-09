Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schlurfi, Murfi und die Schatzkiste

ORF1Staffel 2024Folge 654vom 09.10.2024
24 Min.Folge vom 09.10.2024

Kasperl soll auf die Schatzkiste des Königs aufpassen, damit diese in dessen Abwesenheit nicht gestohlen werden kann. Doch genau das passiert als Kasperl kurz ins Haus geht um der Großmutti Bescheid zu geben. Schlurfi und Murfi, ein Räuberpärchen, nutzen die Gelegenheit, stehlen die Schatzkiste und nehmen sie mit in den Räuberwald. Kasperl, Strolchi und Hami Hami, das Krokodil, eilen nach um die Kiste zurückzuholen, doch diese ist hinter einer Zaubermauer versteckt und wird von einem Drachen bewacht. Doch Kasperl weiß Rat... Bildquelle: ORF

