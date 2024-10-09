Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schlurfi, Murfi und die SchatzkisteJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 654: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schlurfi, Murfi und die Schatzkiste
24 Min.Folge vom 09.10.2024
Kasperl soll auf die Schatzkiste des Königs aufpassen, damit diese in dessen Abwesenheit nicht gestohlen werden kann. Doch genau das passiert als Kasperl kurz ins Haus geht um der Großmutti Bescheid zu geben. Schlurfi und Murfi, ein Räuberpärchen, nutzen die Gelegenheit, stehlen die Schatzkiste und nehmen sie mit in den Räuberwald. Kasperl, Strolchi und Hami Hami, das Krokodil, eilen nach um die Kiste zurückzuholen, doch diese ist hinter einer Zaubermauer versteckt und wird von einem Drachen bewacht. Doch Kasperl weiß Rat... Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0