Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die falschen Händler

ORF1Staffel 2024Folge 656vom 11.10.2024








23 Min.Folge vom 11.10.2024

Im Zoo verteilt Trixi Taschengeld an die Tiere, denn heute werden die fahrenden Händler erwartet, und jeder darf sich etwas bei ihnen kaufen. Max kauft sich einen Helm, Trixi kauft sich neue Gummistiefel, Kasperl einen neuen Hutständer für seine Zipfelmütze und Leopold findet eine Bürste für seine Löwenmähne. Plötzlich taucht aufgeregt der Herr Bürgermeister auf - er wurde bestohlen! Sein Helm, seine Gummistiefel, sein alter Hutständer und seine Bürste wurden gestohlen. Bildquelle: ORF







