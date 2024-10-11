Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die falschen HändlerJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 656: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die falschen Händler
23 Min.Folge vom 11.10.2024
Im Zoo verteilt Trixi Taschengeld an die Tiere, denn heute werden die fahrenden Händler erwartet, und jeder darf sich etwas bei ihnen kaufen. Max kauft sich einen Helm, Trixi kauft sich neue Gummistiefel, Kasperl einen neuen Hutständer für seine Zipfelmütze und Leopold findet eine Bürste für seine Löwenmähne. Plötzlich taucht aufgeregt der Herr Bürgermeister auf - er wurde bestohlen! Sein Helm, seine Gummistiefel, sein alter Hutständer und seine Bürste wurden gestohlen. Bildquelle: ORF
