Folge 657: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der Hütezauber
23 Min.Folge vom 12.10.2024
Kasperl und Hopsi lernen den Zauberer Zylindrian kennen. Zylindrian prahlt mit seinem Zylinderhut, mit dem er viele Zauberkunststücke machen kann. Dieses ist dem echten Zauberer Miraculus ebenfalls zu Ohren gekommen und erweckt seinen Zorn. Miraculus behauptet nämlich, dass Zylindrian nicht wirklich zaubern kann und möchte diesen deshalb zur Rede stellen. Bildquelle: ORF
