Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die WunderäpfelJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 660: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Wunderäpfel
23 Min.Folge vom 15.10.2024
Die Großmutti vom Kasperl ist krank, und Kasperl hat Dr. Allwissend geholt, denn dieser hat bis jetzt immer helfen können. In seinem klugen Buch finden sie auch die Lösung: Kasperl muss Wunderäpfel aus dem Garten der Kräuterfrau Kathi holen. Nur diese können die Großmutti wieder gesund machen. Kasperl und Strolchi machen sich sofort auf den Weg. Als sie dort ankommen, ist die Kräuterfrau nirgends zu sehen, aber eine Furcht erregende Schlange bewacht die Wunderäpfel. Bildquelle: ORF
