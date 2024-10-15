Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Wunderäpfel

ORF1Staffel 2024Folge 660vom 15.10.2024
Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Wunderäpfel

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die WunderäpfelJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 660: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Die Wunderäpfel

23 Min.Folge vom 15.10.2024

Die Großmutti vom Kasperl ist krank, und Kasperl hat Dr. Allwissend geholt, denn dieser hat bis jetzt immer helfen können. In seinem klugen Buch finden sie auch die Lösung: Kasperl muss Wunderäpfel aus dem Garten der Kräuterfrau Kathi holen. Nur diese können die Großmutti wieder gesund machen. Kasperl und Strolchi machen sich sofort auf den Weg. Als sie dort ankommen, ist die Kräuterfrau nirgends zu sehen, aber eine Furcht erregende Schlange bewacht die Wunderäpfel. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen