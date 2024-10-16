Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Der fremde DracheJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 661: Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Der fremde Drache
21 Min.Folge vom 16.10.2024
Kasperls neuer Hut wird gestohlen. Als er mit Buffi den Tatort näher untersucht, finden sie die Hautschuppe eines grauen Drachen. Buffi wird blass. Die grauen Drachen sind die gefährlichsten Drachen, die es überhaupt gibt. Er muss sofort seine Drachenfreunde im Wald warnen. Als Kasperl und Buffi im Drachenwald ankommen, war der graue Drache bereits samt Kasperls Hut da, und alle übrigen Drachen sind weggelaufen. Plötzlich taucht auch noch der Tintifax auf, der den grauen Drachen fangen möchte. Bildquelle: ORF
