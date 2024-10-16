Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 661vom 16.10.2024
21 Min.Folge vom 16.10.2024

Kasperls neuer Hut wird gestohlen. Als er mit Buffi den Tatort näher untersucht, finden sie die Hautschuppe eines grauen Drachen. Buffi wird blass. Die grauen Drachen sind die gefährlichsten Drachen, die es überhaupt gibt. Er muss sofort seine Drachenfreunde im Wald warnen. Als Kasperl und Buffi im Drachenwald ankommen, war der graue Drache bereits samt Kasperls Hut da, und alle übrigen Drachen sind weggelaufen. Plötzlich taucht auch noch der Tintifax auf, der den grauen Drachen fangen möchte. Bildquelle: ORF

ORF1
