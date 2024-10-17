Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 662vom 17.10.2024
22 Min.Folge vom 17.10.2024

Im Zoo steht plötzlich eine riesige Uhr und niemand weiß woher sie kommt. Als die Uhr zu schlagen beginnt passiert es: Fritz scheint spurlos verschwunden zu sein. Auch beim nächsten Glockenschlag verschwindet ein Tier: diesmal ist es Eddi. Wo sind sie nur hin und was hat es mit dieser Uhr auf sich? Bildquelle: ORF

