Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Das goldene Mikrofon

ORF1Staffel 2024Folge 663vom 18.10.2024
24 Min.Folge vom 18.10.2024

In Schlipperdibixhausen soll ein Sängerwettbewerb stattfinden. Der Sieger gewinnt ein goldenes Mikrofon. Auch die Hexe Wackelkopf und der Räuber Schlauklau wollen teilnehmen. Bald ist ihnen jedoch klar, dass sie mit ihren Gesangskünsten keine Chance haben zu gewinnen. So tun sie sich zusammen um die anderen gemeinsam auszutricksen. Kann Kasperl das verhindern? Bildquelle: ORF

ORF1
