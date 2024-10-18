Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Das goldene MikrofonJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 663: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Das goldene Mikrofon
24 Min.Folge vom 18.10.2024
In Schlipperdibixhausen soll ein Sängerwettbewerb stattfinden. Der Sieger gewinnt ein goldenes Mikrofon. Auch die Hexe Wackelkopf und der Räuber Schlauklau wollen teilnehmen. Bald ist ihnen jedoch klar, dass sie mit ihren Gesangskünsten keine Chance haben zu gewinnen. So tun sie sich zusammen um die anderen gemeinsam auszutricksen. Kann Kasperl das verhindern? Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0