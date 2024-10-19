Servus Kasperl - Kasperl & Co: Ein Frosch im HalsJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 664: Servus Kasperl - Kasperl & Co: Ein Frosch im Hals
22 Min.Folge vom 19.10.2024
Die Hexe Irma hat beschlossen Sängerin zu werden. Leider fehlt ihr dazu das nötige Talent. Als Kasperl ins Hexenschloss kommt, weil Irma ihn zu einem kleinen Konzert eingeladen hat, muss er feststellen, dass Urma ihre Schwester verzaubert hat. Nun kann Irma nur noch quaken. Kasperl bittet Urma, den Zauber wieder rückgängig zu machen. Leider ist das gar nicht so einfach... Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0