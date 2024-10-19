Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl - Kasperl & Co: Ein Frosch im Hals

ORF1Staffel 2024Folge 664vom 19.10.2024
Folge 664: Servus Kasperl - Kasperl & Co: Ein Frosch im Hals

22 Min.Folge vom 19.10.2024

Die Hexe Irma hat beschlossen Sängerin zu werden. Leider fehlt ihr dazu das nötige Talent. Als Kasperl ins Hexenschloss kommt, weil Irma ihn zu einem kleinen Konzert eingeladen hat, muss er feststellen, dass Urma ihre Schwester verzaubert hat. Nun kann Irma nur noch quaken. Kasperl bittet Urma, den Zauber wieder rückgängig zu machen. Leider ist das gar nicht so einfach... Bildquelle: ORF

ORF1
