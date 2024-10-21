Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schnupfen in Kasperlhausen

ORF1Staffel 2024Folge 666vom 21.10.2024
Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schnupfen in Kasperlhausen

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schnupfen in Kasperlhausen

Servus Kasperl

Folge 666: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schnupfen in Kasperlhausen

23 Min.Folge vom 21.10.2024

In Kasperlhausen geht der Schnupfen um. Den Briefträger Postpischil hat es auch bereits erwischt. Da er ein wichtiges Paket für die Tante Agathe zustellen muss, sich dazu aber nicht in der Lage sieht, bittet er Hamihami, das Krokodil, diesen Weg zu übernehmen. Der gibt die Bitte an Kasperl weiter, weil er auch bereits andauernd niesen muss. Kasperl, der zwar auch gerade beginnt zu schnupfen, macht sich auf den Weg zu Tante Agathe. Doch leider passiert ein Unglück: ein Räuber und eine Hexe stehlen das Paket. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

