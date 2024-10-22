Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Ein ganz normaler KofferJetzt kostenlos streamen
Folge 668: Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Ein ganz normaler Koffer
26 Min.Folge vom 22.10.2024
Kasperl und Buffi planen auf Urlaub zu fahren. Doch ihre Vorfreude wird getrübt. Tintifax, der böse Zauberer, pfuscht ihnen ins Handwerk, indem er ihren Koffer verzaubert. Er möchte Kasperl und Buffi damit auf die Insel Wukituki schicken und dort für immer einsperren. Von den Kindern gewarnt, sind Kasperl und Buffi auf der Hut, aber leider können sie nicht verhindern, dass Buffis Bruder Baffi den Koffer berührt und schon ist Baffi verschwunden. Bildquelle: ORF
