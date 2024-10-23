Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

ORF1Staffel 2024Folge 670vom 23.10.2024
23 Min.Folge vom 23.10.2024

Kasperl und Trixi haben für Leopold eine Schatzsuche vorbereitet, doch bevor Leopold mit der Suche beginnen kann, bekommen die Räuber Zick und Zack davon Wind und finden auch noch die Schatzkarte. Jetzt müssen Kasperl und Leopold sich beeilen, um noch vor den Räubern beim Schatz zu sein. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Alle Staffeln im Überblick

ORF1
Alle 2 Staffeln und Folgen