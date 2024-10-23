Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Ein Schatz für LeopoldJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 670: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Ein Schatz für Leopold
23 Min.Folge vom 23.10.2024
Kasperl und Trixi haben für Leopold eine Schatzsuche vorbereitet, doch bevor Leopold mit der Suche beginnen kann, bekommen die Räuber Zick und Zack davon Wind und finden auch noch die Schatzkarte. Jetzt müssen Kasperl und Leopold sich beeilen, um noch vor den Räubern beim Schatz zu sein. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0