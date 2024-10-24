Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Sigi und sein KürbisautoJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 671: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Sigi und sein Kürbisauto
23 Min.Folge vom 24.10.2024
Kasperl und Hopsi lernen Sigi kennen. Sigi versteckt sich in einem selbstgemachten Kürbisauto, weil er so stinkt, dass niemand mit ihm zu tun haben möchte. Kasperl und Hopsi können Sigi davon überzeugen, dass ein Bad sein Problem lösen könnte. Doch bevor es dazu kommt, schnappt sich die Hexe Wackelkopf das Kürbisauto, um sich daraus eine Suppe zu kochen. Sie ahnt ja nicht, dass Sigi in dem Kürbis steckt. Bildquelle: ORF
