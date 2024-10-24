Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 671vom 24.10.2024
23 Min.Folge vom 24.10.2024

Kasperl und Hopsi lernen Sigi kennen. Sigi versteckt sich in einem selbstgemachten Kürbisauto, weil er so stinkt, dass niemand mit ihm zu tun haben möchte. Kasperl und Hopsi können Sigi davon überzeugen, dass ein Bad sein Problem lösen könnte. Doch bevor es dazu kommt, schnappt sich die Hexe Wackelkopf das Kürbisauto, um sich daraus eine Suppe zu kochen. Sie ahnt ja nicht, dass Sigi in dem Kürbis steckt. Bildquelle: ORF

