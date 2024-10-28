Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Die coole Zaubertruhe

ORF1Staffel 2024Folge 675vom 28.10.2024
Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Die coole Zaubertruhe

Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Die coole ZaubertruheJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 675: Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Die coole Zaubertruhe

21 Min.Folge vom 28.10.2024

Der Zauberer Tintifax hat sich wieder einmal etwas ganz Gemeines einfallen lassen. Er hat die wunderschöne Würstltruhe des Würstlpoldi verzaubert. Den Würstlpoldi selbst hat er in einen hundertjährigen Dornröschenschlaf versetzt. Tintifax' Plan ist es, Kasperl und Buffi zu fangen, indem er sie mit Hilfe der verzauberten Würstltruhe in Würstl verwandelt. Ob ihm das gelingen wird? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen