Folge 675: Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Die coole Zaubertruhe
21 Min.Folge vom 28.10.2024
Der Zauberer Tintifax hat sich wieder einmal etwas ganz Gemeines einfallen lassen. Er hat die wunderschöne Würstltruhe des Würstlpoldi verzaubert. Den Würstlpoldi selbst hat er in einen hundertjährigen Dornröschenschlaf versetzt. Tintifax' Plan ist es, Kasperl und Buffi zu fangen, indem er sie mit Hilfe der verzauberten Würstltruhe in Würstl verwandelt. Ob ihm das gelingen wird? Bildquelle: ORF
