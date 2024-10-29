Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die verschwundene ZahnbürsteJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 677: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die verschwundene Zahnbürste
23 Min.Folge vom 29.10.2024
Fritz und Eddi streiten, denn Fritz behauptet felsenfest, Eddi hätte ihm seine Zahnbürste weggenommen und würde sie ihm nicht mehr zurückgeben. Eddi jedoch beteuert, Fritz Zahnbürste nicht genommen zu haben. Beleidigt gehen beide in ihr Haus zurück, da tauchen plötzlich die beiden Räuber Zick und Zack auf. Bildquelle: ORF
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