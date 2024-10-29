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Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die verschwundene Zahnbürste

ORF1Staffel 2024Folge 677vom 29.10.2024
Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die verschwundene Zahnbürste

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Servus Kasperl

Folge 677: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die verschwundene Zahnbürste

23 Min.Folge vom 29.10.2024

Fritz und Eddi streiten, denn Fritz behauptet felsenfest, Eddi hätte ihm seine Zahnbürste weggenommen und würde sie ihm nicht mehr zurückgeben. Eddi jedoch beteuert, Fritz Zahnbürste nicht genommen zu haben. Beleidigt gehen beide in ihr Haus zurück, da tauchen plötzlich die beiden Räuber Zick und Zack auf. Bildquelle: ORF

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