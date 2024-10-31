Servus Kasperl - Kasperl & Co: Das GespensterschlossJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 679: Servus Kasperl - Kasperl & Co: Das Gespensterschloss
23 Min.Folge vom 31.10.2024
Die Hexenschwestern Irma und Urma kommen aufgeregt zur Kasperlvilla. Sie behaupten, dass in ihrem Hexenschloss ein Gespenst herumgeistert, das jede Nacht den Kühlschrank leer isst. Kasperl und Sepperl beschließen den ängstlichen und hungrigen Hexen zu helfen und gehen auf Gespensterjagd. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0