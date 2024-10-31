Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 679vom 31.10.2024
Die Hexenschwestern Irma und Urma kommen aufgeregt zur Kasperlvilla. Sie behaupten, dass in ihrem Hexenschloss ein Gespenst herumgeistert, das jede Nacht den Kühlschrank leer isst. Kasperl und Sepperl beschließen den ängstlichen und hungrigen Hexen zu helfen und gehen auf Gespensterjagd. Bildquelle: ORF

