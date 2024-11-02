Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Simsis Einladung nach AfrikaJetzt kostenlos streamen
Folge 681: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Simsis Einladung nach Afrika
24 Min.Folge vom 02.11.2024
König Dongo Bongo hat Simsi, den Zauberlehrling, nach Afrika in seinen Palast eingeladen um seine Zauberkünste vorzuführen. Kasperl und Strolchi begleiten ihn. Während ihres Besuchs stehlen zwei Tierfänger Koko, den wertvollen Papagei des Königs. Kasperl beschließt sofort ihn zu retten und macht sich auf den Weg zum Tierfängerlager. Doch dort passiert inzwischen einiges … Bildquelle: ORF
