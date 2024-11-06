Servus Kasperl: Kasperl & Co: Spuk in der KasperlvillaJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 685: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Spuk in der Kasperlvilla
24 Min.Folge vom 06.11.2024
Während Kasperl und Sepperl fleißig am Saubermachen sind, schleichen sich die beiden Hexen Irma und Urma heimlich in die Kasperlvilla und verzaubern die Krapfen, die auf die beiden Putzteufel als Belohnung warten. Als Sepperl von den Krapfen nascht, verwandelt er sich plötzlich in eine Maus. Gemeinsam schmieden Kasperl und sein bester Freund einen Plan, um den beiden Hexen das Geheimnis der Rückverzauberung zu entlocken. Bildquelle: ORF
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