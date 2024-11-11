Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Der goldene KerzenleuchterJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 690: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Der goldene Kerzenleuchter
22 Min.Folge vom 11.11.2024
Kasperl und Hopsi werden dringend ins Museum gerufen. Prof. Sammelsurium, der Direktor des Museums, bittet die beiden ihn zu vertreten, da er dringend nach Wien fahren muss. Kaum ist der Direktor fort, taucht der Räuber Schlauklau im Museum auf. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0