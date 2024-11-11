Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Der goldene Kerzenleuchter

ORF1Staffel 2024Folge 690vom 11.11.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Der goldene Kerzenleuchter

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Der goldene KerzenleuchterJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 690: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Der goldene Kerzenleuchter

22 Min.Folge vom 11.11.2024

Kasperl und Hopsi werden dringend ins Museum gerufen. Prof. Sammelsurium, der Direktor des Museums, bittet die beiden ihn zu vertreten, da er dringend nach Wien fahren muss. Kaum ist der Direktor fort, taucht der Räuber Schlauklau im Museum auf. Bildquelle: ORF

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

