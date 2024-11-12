Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Schlauwurz'nJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 691: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Schlauwurz'n
24 Min.Folge vom 12.11.2024
Die Kasperlfamilie bereitet sich gerade auf den Geburtstagsball des Königs vor, als Kasperl dringend ins Schloss gerufen wird. Das schwere Märchenbuch des Königs ist in der Nacht aus dem Regal gefallen und hat den König am Kopf getroffen. Seitdem ist er nicht mehr er selbst. Mal glaubt er Dornröschen zu sein, mal Fr. Holle, mal der Wolf aus Rotkäppchen. Der weise Bonifazius weiß Rat: Nur die sogenannte "Schlauwurz'n" kann den König gesund machen. Allerdings wächst diese am Ende der Welt und wird von der Hexenältesten streng bewacht. Bildquelle: ORF
