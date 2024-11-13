Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die Märchenliese

ORF1Staffel 2024Folge 692vom 13.11.2024
23 Min.Folge vom 13.11.2024

Onkel Rappelkopf hat Besuch von Liese, doch leider ist er schon etwas verzweifelt, denn Liese will am liebsten nur Märchen mit ihm nachspielen. Als sich Liese auf eine Luftmatratze legt und Dornröschen spielen möchte, wird die Brunnenfigur Wastl lebendig. Liesl erklärt ihm, dass sie nur allzu gerne ein Märchenkind wäre und fragt, ob es bereits eine "Märchenliese" gibt. Aber das weiß der Brunnenwastl nicht und schickt sie zur Märchenfee. Diese schickt sie weiter zum Zauberer Bim Bam Borius, denn dieser bewacht das größte Märchenbuch der Welt, er müsste es wissen. Bildquelle: ORF

