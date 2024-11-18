Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Bernie, der Bär

ORF1Staffel 2024Folge 696vom 18.11.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Bernie, der Bär

Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Bernie, der BärJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 696: Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Bernie, der Bär

24 Min.Folge vom 18.11.2024

Große Aufregung in Pimperlhausen. Aus dem Zirkus ist ein gefährlicher Bär entlaufen. Mutig beschließt Kasperl den Bären einzufangen. Doch als er diesem dann schließlich begegnet, ist alles anders, als er es sich gedacht hat. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen