Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der siebente Zwerg

ORF1Staffel 2024Folge 698vom 19.11.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der siebente Zwerg

22 Min.Folge vom 19.11.2024

Im Märchenland herrscht große Aufregung. Der 7. Zwerg aus Schneewittchen hat sich irrtümlich an der Dornröschenspindel gestochen und schläft nun. Alle Versuche der Märchenfee ihn wieder aufzuwecken sind leider misslungen. Da aber ohne diesen Zwerg Schneewittchen nicht gerettet werden kann, ist dieses in größter Gefahr. Die letzte Hoffnung der Märchenfee sind Kasperl und Pezi. Bildquelle: ORF

