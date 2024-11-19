Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der siebente ZwergJetzt kostenlos streamen
Folge 698: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der siebente Zwerg
22 Min.Folge vom 19.11.2024
Im Märchenland herrscht große Aufregung. Der 7. Zwerg aus Schneewittchen hat sich irrtümlich an der Dornröschenspindel gestochen und schläft nun. Alle Versuche der Märchenfee ihn wieder aufzuwecken sind leider misslungen. Da aber ohne diesen Zwerg Schneewittchen nicht gerettet werden kann, ist dieses in größter Gefahr. Die letzte Hoffnung der Märchenfee sind Kasperl und Pezi. Bildquelle: ORF
