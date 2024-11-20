Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Koko und MaximilianJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 699: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Koko und Maximilian
22 Min.Folge vom 20.11.2024
Kasperl und Strolchi besuchen den Zirkusdirektor des Zirkus Kindleroni. Dieser ist verzweifelt, weil sein Stallbursche krank ist und er die ganze Arbeit alleine kaum schaffen kann. Doch da kommt Hilfe durch Maximilian, der Arbeit sucht. Sofort darf Maximilian die Stelle als Stallbursche antreten. Eine seiner Aufgaben ist es auch auf Koko, den Papagei des Direktors, aufzupassen. Dieser ist in Gefahr, weil ein Räuber vor hat ihn zu stehlen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0