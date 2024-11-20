Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Koko und Maximilian

ORF1Staffel 2024Folge 699vom 20.11.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Koko und Maximilian

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Koko und MaximilianJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 699: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Koko und Maximilian

22 Min.Folge vom 20.11.2024

Kasperl und Strolchi besuchen den Zirkusdirektor des Zirkus Kindleroni. Dieser ist verzweifelt, weil sein Stallbursche krank ist und er die ganze Arbeit alleine kaum schaffen kann. Doch da kommt Hilfe durch Maximilian, der Arbeit sucht. Sofort darf Maximilian die Stelle als Stallbursche antreten. Eine seiner Aufgaben ist es auch auf Koko, den Papagei des Direktors, aufzupassen. Dieser ist in Gefahr, weil ein Räuber vor hat ihn zu stehlen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen