Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Ein sensationeller Freund - 21.11.2024

ORF1Staffel 2024Folge 700vom 21.11.2024
Folge 700: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Ein sensationeller Freund - 21.11.2024

23 Min.Folge vom 21.11.2024

Kasperl und Buffi sind hocherfreut. Ein Zirkus ist in der Stadt. Doch bevor die Vorstellung beginnen kann, taucht der Zauberer Tintifax auf. Er lässt alle Artisten und Clowns verschwinden. Es soll keine Zirkusvorstellung geben. Und schon gar keine Clowns. Niemand soll Grund zu Lachen haben. Kasperl und Buffi sind zuerst ratlos, doch dann hat Kasperl eine Idee. Er ruft einen seiner besten Freunde zur Hilfe, den berühmten Clown Enrico. Und Enrico weiß Rat. Der Gegenzauber kann nur eines sein: fröhlich sein, singen und lachen. Dagegen kann auch ein mächtiger Zauberer nichts tun! Bildquelle: ORF

