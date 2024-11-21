Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Ein sensationeller Freund - 21.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 700: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Ein sensationeller Freund - 21.11.2024
23 Min.Folge vom 21.11.2024
Kasperl und Buffi sind hocherfreut. Ein Zirkus ist in der Stadt. Doch bevor die Vorstellung beginnen kann, taucht der Zauberer Tintifax auf. Er lässt alle Artisten und Clowns verschwinden. Es soll keine Zirkusvorstellung geben. Und schon gar keine Clowns. Niemand soll Grund zu Lachen haben. Kasperl und Buffi sind zuerst ratlos, doch dann hat Kasperl eine Idee. Er ruft einen seiner besten Freunde zur Hilfe, den berühmten Clown Enrico. Und Enrico weiß Rat. Der Gegenzauber kann nur eines sein: fröhlich sein, singen und lachen. Dagegen kann auch ein mächtiger Zauberer nichts tun! Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0