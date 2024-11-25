Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Pezis unheimliche Fähigkeiten

ORF1Staffel 2024Folge 703vom 25.11.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Pezis unheimliche Fähigkeiten

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Pezis unheimliche FähigkeitenJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 703: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Pezis unheimliche Fähigkeiten

23 Min.Folge vom 25.11.2024

Pezi hat bei einem Wanderhändler, dem alten Jaromir, ein ganz besonderes Lebkuchenherz gekauft: Ein "Wunderherz", das jeden Wunsch erfüllen soll. Ob das wahr ist? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 3 Staffeln und Folgen