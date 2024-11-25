Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Pezis unheimliche FähigkeitenJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 703: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Pezis unheimliche Fähigkeiten
23 Min.Folge vom 25.11.2024
Pezi hat bei einem Wanderhändler, dem alten Jaromir, ein ganz besonderes Lebkuchenherz gekauft: Ein "Wunderherz", das jeden Wunsch erfüllen soll. Ob das wahr ist? Bildquelle: ORF
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Servus Kasperl
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Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2024-2026: ORF 1